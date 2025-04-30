Мединского наградили медалью за поддержку культуры
Помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского наградили медалью «За поддержку культуры и искусства». Он первым удостоился вновь учрежденного знака Российского творческого союза работников культуры (РТСРК), о чем и сообщил в своем Telegram-канале.
Мединский был награжден с формулировкой «За профессионализм, неоценимый вклад в отечественную культуру и сотрудничество в связи с профессиональным праздником Днем работника культуры». При этом помощник президента отметил, что под его началом работал большой коллектив Министерства культуры.
«Это награда, считаю, всем нам», – написал он.
К посту Мединский прикрепил фото награды и удостоверения к ней, на котором было указано «001».
Церемония вручения наград и нагрудных знаков РТСРК состоялась 24 марта в Музее военной формы РВИО. Медали «За поддержку культуры и искусства» также удостоились исполнительный директор Музея Елена Синицына, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской гордумы Евгений Герасимов, зампредседателя правительства республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей региона Константин Иванов и др.