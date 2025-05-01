Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя труда
Главе Московского международного Дома музыки, дирижеру, народному артисту СССР Владимиру Спивакову присвоено звание Героя труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Звание Героя труда России Спивакову присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом», следует из текста документа.
Спиваков родился в 1944 г. в Уфе. В 1963 г. окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, затем учился в Московской консерватории по классу скрипки. В 2003 г. он стал художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России и президентом Московского международного Дома музыки. В 2011 г. музыкант вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Спиваков – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».