Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя труда

Спиваков родился в 1944 г. в Уфе. В 1963 г. окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, затем учился в Московской консерватории по классу скрипки. В 2003 г. он стал художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России и президентом Московского международного Дома музыки. В 2011 г. музыкант вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Спиваков – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».