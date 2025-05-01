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Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя труда

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Главе Московского международного Дома музыки, дирижеру, народному артисту СССР Владимиру Спивакову присвоено звание Героя труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Звание Героя труда России Спивакову присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом», следует из текста документа.

Спиваков родился в 1944 г. в Уфе. В 1963 г. окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, затем учился в Московской консерватории по классу скрипки. В 2003 г. он стал художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России и президентом Московского международного Дома музыки. В 2011 г. музыкант вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Спиваков – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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