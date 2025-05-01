Водитель в Японии намеренно сбил семерых школьников

Дети получили травмы в районе Нишинари, когда возвращались из школы. По данным полиции, за рулем автомобиля находился 28-летний мужчина из Токио. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство. NHK пишет, что во время допроса водитель признал свою вину. Правоохранители заявили, что мужчина объяснил свой поступок тем, что ему «все надоело», и он врезался на своей машине в школьников с целью «кого-то убить».