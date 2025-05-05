Тишковец: метеоусловия в Москве позволят провести воздушную часть парада 9 мая

По предварительным расчетам, метеоусловия в Москве будут определяться тыловой частью циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, нижняя граница слоисто-кучевых облаков ночью и утром прогнозируется от 200 до 500 м, что накладывает ограничения на групповой полет. При этом после 09:00 мск нижняя кромка облачности повысится до 500-800 м, а ближе к полудню – до 1000-1500 м. Таким образом, наиболее вероятный сценарий метеоусловий является благоприятным, уточнил синоптик. Тишковец добавил, что прогноз погоды будет уточняться.