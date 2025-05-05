Тишковец: метеоусловия в Москве позволят провести воздушную часть парада 9 мая
Летно-метеорологические условия позволят провести воздушную часть парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По предварительным расчетам, метеоусловия в Москве будут определяться тыловой частью циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, нижняя граница слоисто-кучевых облаков ночью и утром прогнозируется от 200 до 500 м, что накладывает ограничения на групповой полет. При этом после 09:00 мск нижняя кромка облачности повысится до 500-800 м, а ближе к полудню – до 1000-1500 м. Таким образом, наиболее вероятный сценарий метеоусловий является благоприятным, уточнил синоптик. Тишковец добавил, что прогноз погоды будет уточняться.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет свыше 170 мероприятий. В том числе, в программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Планируется, что президент России Владимир Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации.