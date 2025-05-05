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Тишковец: метеоусловия в Москве позволят провести воздушную часть парада 9 мая

Ведомости

Летно-метеорологические условия позволят провести воздушную часть парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По предварительным расчетам, метеоусловия в Москве будут определяться тыловой частью циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, нижняя граница слоисто-кучевых облаков ночью и утром прогнозируется от 200 до 500 м, что накладывает ограничения на групповой полет. При этом после 09:00 мск нижняя кромка облачности повысится до 500-800 м, а ближе к полудню – до 1000-1500 м. Таким образом, наиболее вероятный сценарий метеоусловий является благоприятным, уточнил синоптик. Тишковец добавил, что прогноз погоды будет уточняться.

15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет свыше 170 мероприятий. В том числе, в программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Планируется, что президент России Владимир Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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