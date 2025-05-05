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СК возбудил дело против бизнесмена за хищение 650 млн рублей из оборонзаказа

Ведомости

Военными следственными органами Следственного комитета (СК) возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора компании «Креатив» Ивана Дмитриева. Он подозревается в хищении 650 млн руб. в рамках реализации оборонного заказа, сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 201.1 УК (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). По версии следствия, в 2019 г. компания заключила с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн руб. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Дмитриева.

С 2019 по 2020 г. подрядчик строительные работы в полном объеме не выполнил, а выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн руб. Дмитриев распорядился по своему усмотрению. Суд отправил бизнесмена в СИЗО, а на имущество наложен арест на общую сумму свыше 20 млн руб.

28 апреля стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имущества специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 240 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Ему придется ответить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2022 г. управление имущества спецпроектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за выполнением обязательств по договору был возложен на Васенина. В 2022–2023 гг. он, как считают следователи, представил заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья. Это позволило ему похитить бюджетные средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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