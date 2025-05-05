СК возбудил дело против бизнесмена за хищение 650 млн рублей из оборонзаказа
Военными следственными органами Следственного комитета (СК) возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора компании «Креатив» Ивана Дмитриева. Он подозревается в хищении 650 млн руб. в рамках реализации оборонного заказа, сообщили в ведомстве.
Дело возбуждено по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 201.1 УК (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). По версии следствия, в 2019 г. компания заключила с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн руб. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Дмитриева.
С 2019 по 2020 г. подрядчик строительные работы в полном объеме не выполнил, а выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн руб. Дмитриев распорядился по своему усмотрению. Суд отправил бизнесмена в СИЗО, а на имущество наложен арест на общую сумму свыше 20 млн руб.
28 апреля стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имущества специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 240 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Ему придется ответить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2022 г. управление имущества спецпроектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за выполнением обязательств по договору был возложен на Васенина. В 2022–2023 гг. он, как считают следователи, представил заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья. Это позволило ему похитить бюджетные средства.