В Дагестане при перестрелке пострадала 17-летняя девочка
В результате перестрелки в Махачкале были ранены двое гражданских лиц, включая 17-летнюю девушку. Об этом сообщает минздрав республики.
По его данным, тяжесть состояния пострадавших оценивается как средняя. Они проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах города.
По предварительной информации, всего при стрельбе пострадали семь человек. Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. В стационар также госпитализировали двоих тяжелораненных боевиков.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. Согласно предварительным данным, в результате стрельбы погибли трое полицейских. Нападавшие скрылись на служебном автомобиле, в городе ввели план «Перехват».
Позднее начальник отдела пресс-службы Советского района Махачкалы, депутат молодежного парламента Дагестана Абдулла Камилов сообщил о ликвидации двух нападавших из четырех. Информацию подтвердили в МВД по Дагестану.