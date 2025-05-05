Двое напавших на полицейских в Дагестане ликвидированы

По предварительным данным, погибли трое полицейских. В республиканской клинической больнице сообщили, что в медицинское учреждение поступили четверо пострадавших. Предварительно, они находятся в тяжелом состоянии. В минздраве Дагестана заявили о семи пострадавших. Там уточнили, что среди них есть 17-летняя девушка.