Двое напавших на полицейских в Дагестане ликвидированы
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двоих из четырех предполагаемых напавших на полицейских в Махачкале (Республика Дагестан). Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы Советского района города, депутат молодежного парламента региона Абдулла Камилов в своем Telegram–канале.
5 мая неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Махачкале. Перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.
По предварительным данным, погибли трое полицейских. В республиканской клинической больнице сообщили, что в медицинское учреждение поступили четверо пострадавших. Предварительно, они находятся в тяжелом состоянии. В минздраве Дагестана заявили о семи пострадавших. Там уточнили, что среди них есть 17-летняя девушка.