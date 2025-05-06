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В Санкт-Петербурге скончался депутат первого созыва Госдумы Виктор Таланов

Ведомости

Бывший депутат Государственной думы первого созыва Виктор Таланов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Об этом сообщил портал 78.ru.

По информации портала, Таланову стало плохо на улице Красного Курсанта возле его дома. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Тело экс-депутата направлено на экспертизу для установления причины смерти. Сообщалось, что он боролся с онкологическим заболеванием.

Таланов родился 1 мая 1951 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина. В 1990 г. избран депутатом и членом президиума Ленинградского городского совета народных депутатов, был председателем комиссии по торговле, общественному питанию и сфере бытовых услуг горсовета. В том же году вступил в Демократическую партию России (ДПР), был членом правления и политсовета партии. В 1993 г. избран депутатом Госдумы первого созыва. До 1996 г. возглавлял Санкт-Петербургское городское отделение ДПР. Был президентом Северо-Западного центра политических технологий и членом Общества психологов России. Является автором более 50 научных работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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