В Санкт-Петербурге скончался депутат первого созыва Госдумы Виктор Таланов

Таланов родился 1 мая 1951 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина. В 1990 г. избран депутатом и членом президиума Ленинградского городского совета народных депутатов, был председателем комиссии по торговле, общественному питанию и сфере бытовых услуг горсовета. В том же году вступил в Демократическую партию России (ДПР), был членом правления и политсовета партии. В 1993 г. избран депутатом Госдумы первого созыва. До 1996 г. возглавлял Санкт-Петербургское городское отделение ДПР. Был президентом Северо-Западного центра политических технологий и членом Общества психологов России. Является автором более 50 научных работ.