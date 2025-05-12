Умерла актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо» Ольга Моховая

Актриса родилась в 1970 г. в Москве. После школы она обучалась на экономическом факультете ВГИКа им. С.А. Герасимова. С 1993 г. Моховая служила в Театре им. Моссовета. Также она работала на радио «Книга» и «Вера», озвучивала мультфильмы, участвовала в дубляже фильмов и снималась в различных проектах. Моховая известна также по ролям в таких лентах, как «Кодекс чести – б» и «Закон и порядок».