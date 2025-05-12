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Умерла актриса сериалов «Следаки» и «Обручальное кольцо» Ольга Моховая

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Актриса сериалов Ольга Моховая, известная благодаря ролям в сериалах «Следаки» и «Обручальное кольцо», умерла на 55-м году жизни. Об этом сообщается на сайте актрисы.

22 июня в Музее-театре «Булгаковский Дом» состоится спектакль Моховой «Вдовий пароход». Он будет посвящен памяти умершей, говорится в сообщении.

Актриса родилась в 1970 г. в Москве. После школы она обучалась на экономическом факультете ВГИКа им. С.А. Герасимова. С 1993 г. Моховая служила в Театре им. Моссовета. Также она работала на радио «Книга» и «Вера», озвучивала мультфильмы, участвовала в дубляже фильмов и снималась в различных проектах. Моховая известна также по ролям в таких лентах, как «Кодекс чести – б» и «Закон и порядок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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