Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Широкова родилась 12 декабря 1945 г. В 1967 г. окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (сейчас РАТИ). В этом же году была принята в труппу МХАТ им. Горького, где проработала 27 лет. С 1995 г. служила в театре «Вишневый сад» под руководством своего супруга Александра Вилькина. Играла роли в «Стеклянном зверинце», «Танго бабочки», «Старомодной комедии», «Вишневом саде», «Волках и овцах» и др.