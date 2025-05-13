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Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Ведомости

Народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад».

О месте и времени прощания театр проинформирует позднее.

Широкова родилась 12 декабря 1945 г. В 1967 г. окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (сейчас РАТИ). В этом же году была принята в труппу МХАТ им. Горького, где проработала 27 лет. С 1995 г. служила в театре «Вишневый сад» под руководством своего супруга Александра Вилькина. Играла роли в «Стеклянном зверинце», «Танго бабочки», «Старомодной комедии», «Вишневом саде», «Волках и овцах» и др.

МТЦ «Вишневый сад»
МТЦ «Вишневый сад»

Актриса в 1999 г. была удостоена звания заслуженной артистки России, в 2007 г. – народной артистки России. Она также является лауреатом Премии Мэрии Москвы в области литературы и искусства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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