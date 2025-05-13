Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам

По версии следствия в 2008–2009 годах Пугачев и его сообщники, по версии следствия, перевели 29 млрд руб. (часть беззалогового кредита от ЦБ) на счета кипрской фирмы. Эти действия нанесли банку ущерб еще на 64,5 млрд руб.