Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам
Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к 14 годам колонии. Его признали виновным в хищении 28 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения).
Суд также назначил бывшему банкиру штраф 800 тыс. руб. и взыскал 28 млрд руб. в пользу государства.
По версии следствия в 2008–2009 годах Пугачев и его сообщники, по версии следствия, перевели 29 млрд руб. (часть беззалогового кредита от ЦБ) на счета кипрской фирмы. Эти действия нанесли банку ущерб еще на 64,5 млрд руб.
С 2011 года бывший банкир живет во Франции, где получил гражданство. В 2014 году его объявили в международный розыск, но экстрадиции удалось избежать.