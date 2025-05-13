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Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев заочно приговорен к 14 годам

Ведомости

Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к 14 годам колонии. Его признали виновным в хищении 28 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Суд также назначил бывшему банкиру штраф 800 тыс. руб. и взыскал 28 млрд руб. в пользу государства.

По версии следствия в 2008–2009 годах Пугачев и его сообщники, по версии следствия, перевели 29 млрд руб. (часть беззалогового кредита от ЦБ) на счета кипрской фирмы. Эти действия нанесли банку ущерб еще на 64,5 млрд руб.

С 2011 года бывший банкир живет во Франции, где получил гражданство. В 2014 году его объявили в международный розыск, но экстрадиции удалось избежать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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