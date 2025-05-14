Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал о Черкизовском рынке
Российский кинорежиссер Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
Сюжет сериала под названием «Рынок» строится вокруг преподавателя математики, который в конце 1990-х гг. оказывается в реалиях Черкизовского рынка.
Сценаристом выступит Даниил Азаров, креативным продюсером – Алексей Гравицкий. Планируется формат 10 часовых серий. Премьера назначена на 2026 г.
Черкизовский вещевой рынок, крупнейший по обороту в европейской части России, существовал с начала 1990-х по 2009 г. Он контролировался группой АСТ Тельмана Исмаилова. В июле 2009 г. правительство Москвы решило закрыть рынок после того, как на его территории обнаружили контрабанду и нарушение санитарных и пожарных норм.