Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал о Черкизовском рынке

Черкизовский вещевой рынок, крупнейший по обороту в европейской части России, существовал с начала 1990-х по 2009 г. Он контролировался группой АСТ Тельмана Исмаилова. В июле 2009 г. правительство Москвы решило закрыть рынок после того, как на его территории обнаружили контрабанду и нарушение санитарных и пожарных норм.