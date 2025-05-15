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Минюст США потребовал выслать в Россию арестованную ученую Петрову

Ведомости

Минюст США требует депортировать в Россию научного сотрудника Гарвардского университета Ксению Петрову, арестованную по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Об этом пишет ABC News.

В ходе слушаний по делу 14 мая окружной судья спросила у стороны обвинения, просят ли они о высылке Петровой в Россию.

«Да, ваша честь», – ответил прокурор Джеффри Хартман.

В этот же день прокуратура США в Массачусетсе сообщила, что Петрова, которая содержалась в следственном изоляторе в Луизиане, после предъявления обвинений была взята под стражу. Сторона защиты рассказала, что ее перевели в федеральную тюрьму.

28 марта ABC сообщала, что Петрова была задержана в феврале в аэропорту Бостона. Согласно жалобе, поданной ее адвокатом, при прохождении таможенного контроля она не задекларировала эмбрионы лягушек. Петрова находится в США по гостевой визе. Петрова привезла образцы по просьбе руководителя своей исследовательской группы в Гарвардской медицинской школе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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