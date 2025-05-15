Минюст США потребовал выслать в Россию арестованную ученую Петрову
Минюст США требует депортировать в Россию научного сотрудника Гарвардского университета Ксению Петрову, арестованную по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Об этом пишет ABC News.
В ходе слушаний по делу 14 мая окружной судья спросила у стороны обвинения, просят ли они о высылке Петровой в Россию.
«Да, ваша честь», – ответил прокурор Джеффри Хартман.
В этот же день прокуратура США в Массачусетсе сообщила, что Петрова, которая содержалась в следственном изоляторе в Луизиане, после предъявления обвинений была взята под стражу. Сторона защиты рассказала, что ее перевели в федеральную тюрьму.
28 марта ABC сообщала, что Петрова была задержана в феврале в аэропорту Бостона. Согласно жалобе, поданной ее адвокатом, при прохождении таможенного контроля она не задекларировала эмбрионы лягушек. Петрова находится в США по гостевой визе. Петрова привезла образцы по просьбе руководителя своей исследовательской группы в Гарвардской медицинской школе.