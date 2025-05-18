Австрийский певец JJ победил на конкурсе «Евровидение-2025»

JJ – контртенор с характерным голосом, способным достигать высот сопрано – уже сделал себе имя в мире классической музыки. Певец, настоящее имя которого Йоханнес Питч, родился в Вене в 2001 г., вырос в Дубае, а в 2016 г. вернулся в Австрию. В настоящее время артист австро-филиппинского происхождения выступает в Венской государственной опере. Он был участником нескольких постановок, в том числе «Волшебная флейта», «О смерти от любви».