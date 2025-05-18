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Австрийский певец JJ победил на конкурсе «Евровидение-2025»

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Австрийский певец JJ стал победителем конкурса «Евровидение-2025» с композицией Wasted Love, набрав в общей сложности 436 баллов. Второе место с результатом 357 баллов занял представитель Израиля Юваль Рафаэль, а третье – эстонский исполнитель Томми Кэш, отставший всего на один балл (356).

Успех JJ обеспечило как профессиональное жюри, присудившее ему 258 баллов, так и зрительское голосование, которое принесло артисту дополнительные 176 баллов.

Наименьшее количество баллов получили представители Сан-Марино (27), Исландии (33) и Испании (37). В этом году в конкурсе приняли участие 37 стран, 26 артистов прошли в финальный этап.

JJ – контртенор с характерным голосом, способным достигать высот сопрано – уже сделал себе имя в мире классической музыки. Певец, настоящее имя которого Йоханнес Питч, родился в Вене в 2001 г., вырос в Дубае, а в 2016 г. вернулся в Австрию. В настоящее время артист австро-филиппинского происхождения выступает в Венской государственной опере. Он был участником нескольких постановок, в том числе «Волшебная флейта», «О смерти от любви».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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