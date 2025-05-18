Австрийский певец JJ победил на конкурсе «Евровидение-2025»
Австрийский певец JJ стал победителем конкурса «Евровидение-2025» с композицией Wasted Love, набрав в общей сложности 436 баллов. Второе место с результатом 357 баллов занял представитель Израиля Юваль Рафаэль, а третье – эстонский исполнитель Томми Кэш, отставший всего на один балл (356).
Успех JJ обеспечило как профессиональное жюри, присудившее ему 258 баллов, так и зрительское голосование, которое принесло артисту дополнительные 176 баллов.
Наименьшее количество баллов получили представители Сан-Марино (27), Исландии (33) и Испании (37). В этом году в конкурсе приняли участие 37 стран, 26 артистов прошли в финальный этап.
JJ – контртенор с характерным голосом, способным достигать высот сопрано – уже сделал себе имя в мире классической музыки. Певец, настоящее имя которого Йоханнес Питч, родился в Вене в 2001 г., вырос в Дубае, а в 2016 г. вернулся в Австрию. В настоящее время артист австро-филиппинского происхождения выступает в Венской государственной опере. Он был участником нескольких постановок, в том числе «Волшебная флейта», «О смерти от любви».