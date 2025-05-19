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Умерла актриса из фильма «Выше радуги» Татьяна Басова

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На 65-м году жизни скончалась советская и эстонская актриса кино и театра, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). Об этом изданию Õhtuleht сообщила ее дочь Эллен Килгас.

Одесская киностудия

По словам Килгас, актриса умерла 30 апреля после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Состояние стало ухудшаться после операции на колене, проведенной в ноябре.

«Организм не принял инородное тело, и общее состояние оставалось слабым», – рассказала дочь покойной.

Басова была солисткой балета Таллинского оперного театра и исполнила роль в мюзикле «Моя прекрасная леди». Ее талант заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который пригласил ее на роль учительницы истории Светланы Михайловны в фильме «Выше радуги».

Всего же фильмография актрисы насчитывает пять ролей, среди которых Лелия Световая в фильме-спектакле «Ночная исповедь» и Сесилия в картине «Две пары и одиночество». Помимо актерской деятельности, Басова успешно работала хореографом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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