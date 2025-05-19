Умерла актриса из фильма «Выше радуги» Татьяна Басова
На 65-м году жизни скончалась советская и эстонская актриса кино и театра, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). Об этом изданию Õhtuleht сообщила ее дочь Эллен Килгас.
По словам Килгас, актриса умерла 30 апреля после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Состояние стало ухудшаться после операции на колене, проведенной в ноябре.
«Организм не принял инородное тело, и общее состояние оставалось слабым», – рассказала дочь покойной.
Басова была солисткой балета Таллинского оперного театра и исполнила роль в мюзикле «Моя прекрасная леди». Ее талант заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который пригласил ее на роль учительницы истории Светланы Михайловны в фильме «Выше радуги».
Всего же фильмография актрисы насчитывает пять ролей, среди которых Лелия Световая в фильме-спектакле «Ночная исповедь» и Сесилия в картине «Две пары и одиночество». Помимо актерской деятельности, Басова успешно работала хореографом.