Миллиардер Герко откроет спецшколу математики в Британии
Миллиардер российского происхождения Александр Герко, основатель трейдинговой компании XTX Markets, откроет специализированную школу по математике для одаренных детей в Лондоне. Об этом пишет The Times.
Сам Герко с 12 лет посещал подобную специализированную школу в Москве и теперь хочет, чтобы у британских детей была такая возможность. В Великобритании есть математические колледжи, куда дети поступают с 16 лет. По словам Герко, это поздно и математический талант раскрывается намного раньше. Оптимальный возраст, по его мнению, с 12 лет.
Специализированное заведение будет называться «Математическая школа 1729» из-за значимости этого числа в математике как наименьшей суммы двух кубов, выраженной разными способами, уточняет издание.
Издание пишет, что ученики «Математической школы 1729» будут заниматься шесть дней в неделю. Она будет находиться на территории школы Милл-Хилл, в которой дети смогут изучать другие предметы. Предполагается как дневное, так и пансионное обучение. В программу, пишет The Times, войдут расширенное изучение математики, математические конкурсы, кружки и т. д.
Герко сказал, что в Великобритании к математике относятся недостаточно серьезно. Он хочет изменить традиции и не заставлять детей погружаться в философию, политику и экономику, а вместо этого сразу же выбрать математику.
Герко родился в Москве, в 2022 г. отказался от российского гражданства. Принесшая ему состояние трейдинговая фирма XTX Markets специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов. В 2023 г. он стал бизнесменом, заплатившим больше всех налогов в британскую казну – 664,5 млн фунтов стерлингов, как о нем писали в The Times.