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Миллиардер Герко откроет спецшколу математики в Британии

Ведомости

Миллиардер российского происхождения Александр Герко, основатель трейдинговой компании XTX Markets, откроет специализированную школу по математике для одаренных детей в Лондоне. Об этом пишет The Times.

Сам Герко с 12 лет посещал подобную специализированную школу в Москве и теперь хочет, чтобы у британских детей была такая возможность. В Великобритании есть математические колледжи, куда дети поступают с 16 лет. По словам Герко, это поздно и математический талант раскрывается намного раньше. Оптимальный возраст, по его мнению, с 12 лет.

Специализированное заведение будет называться «Математическая школа 1729» из-за значимости этого числа в математике как наименьшей суммы двух кубов, выраженной разными способами, уточняет издание.

Издание пишет, что ученики «Математической школы 1729» будут заниматься шесть дней в неделю. Она будет находиться на территории школы Милл-Хилл, в которой дети смогут изучать другие предметы. Предполагается как дневное, так и пансионное обучение. В программу, пишет The Times, войдут расширенное изучение математики, математические конкурсы, кружки и т. д.

Герко сказал, что в Великобритании к математике относятся недостаточно серьезно. Он хочет изменить традиции и не заставлять детей погружаться в философию, политику и экономику, а вместо этого сразу же выбрать математику.

Герко родился в Москве, в 2022 г. отказался от российского гражданства. Принесшая ему состояние трейдинговая фирма XTX Markets специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов. В 2023 г. он стал бизнесменом, заплатившим больше всех налогов в британскую казну – 664,5 млн фунтов стерлингов, как о нем писали в The Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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