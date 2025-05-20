Миллиардер Герко откроет спецшколу математики в Британии

Сам Герко с 12 лет посещал подобную специализированную школу в Москве и теперь хочет, чтобы у британских детей была такая возможность. В Великобритании есть математические колледжи, куда дети поступают с 16 лет. По словам Герко, это поздно и математический талант раскрывается намного раньше. Оптимальный возраст, по его мнению, с 12 лет.