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ФСБ пресекла два транзитных канала крупных поставок кокаина в ЕС

Ведомости

Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ пресечены два транзитных канала поставок кокаина в страны Европейского союза (ЕС), говорится на сайте ведомства.

В марте ФСБ установила контроль за прибывшими в Россию иностранцами. Причастными к делу оказались, как пишет ведомство, гражданин Украины и его подельник, получивший в 2022 г. российское гражданство. Они должны были вывезти в государства ЕС партию наркотиков, которую доставили из Латинской Америки. Курьеры задержаны с поличным при перевозке особо крупной партии наркотических веществ – 1110 кг кокаина.

В апреле двое граждан из Южной Америки должны были переправить в Европу 725 кг кокаина. Они также были задержаны.

Ведомство уточняет, что оптовая стоимость изъятых наркотиков составила 6 млрд руб. ФСБ установила, что хозяева изъятого груза хотели реализовать часть кокаина на территории России.

Следственным управлением ФСБ РФ возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ.

14 мая в порту Санкт-Петербурга таможня задержала партию кокаина на 500 млн руб. Судно с крупным грузом наркотиков прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. Партию кокаина спрятали в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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