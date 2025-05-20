ФСБ пресекла два транзитных канала крупных поставок кокаина в ЕС

В марте ФСБ установила контроль за прибывшими в Россию иностранцами. Причастными к делу оказались, как пишет ведомство, гражданин Украины и его подельник, получивший в 2022 г. российское гражданство. Они должны были вывезти в государства ЕС партию наркотиков, которую доставили из Латинской Америки. Курьеры задержаны с поличным при перевозке особо крупной партии наркотических веществ – 1110 кг кокаина.