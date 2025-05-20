ФСБ пресекла два транзитных канала крупных поставок кокаина в ЕС
Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ пресечены два транзитных канала поставок кокаина в страны Европейского союза (ЕС), говорится на сайте ведомства.
В марте ФСБ установила контроль за прибывшими в Россию иностранцами. Причастными к делу оказались, как пишет ведомство, гражданин Украины и его подельник, получивший в 2022 г. российское гражданство. Они должны были вывезти в государства ЕС партию наркотиков, которую доставили из Латинской Америки. Курьеры задержаны с поличным при перевозке особо крупной партии наркотических веществ – 1110 кг кокаина.
В апреле двое граждан из Южной Америки должны были переправить в Европу 725 кг кокаина. Они также были задержаны.
Ведомство уточняет, что оптовая стоимость изъятых наркотиков составила 6 млрд руб. ФСБ установила, что хозяева изъятого груза хотели реализовать часть кокаина на территории России.
Следственным управлением ФСБ РФ возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ.
14 мая в порту Санкт-Петербурга таможня задержала партию кокаина на 500 млн руб. Судно с крупным грузом наркотиков прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. Партию кокаина спрятали в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами.