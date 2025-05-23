В Калининграде задержан готовивший теракт на 80-летие Победы россиянин
Правоохранители задержали в Калининграде россиянина, готовившего взрыв на пути парадной военной колонны в День Победы. Он действовал по заданию украинского куратора, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Преступник связывался с «куратором» в мессенджере Telegram. Это подтверждается сохранившейся перепиской, которая находится в доступе следствия. По данным ФСБ, злоумышленник собирался взорвать специальное устройство на маршруте, по которому следовала военная колонна на параде.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишений свободы.
22 мая два подростка были задержаны за попытку поджога здания Минобороны в Вышнем Волочке Тверской области.Они также связывались с украинским куратором в Telegram, получая и задания, и инструкции по нахождению готовых взрывных устройств в их городском округе.