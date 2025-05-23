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В Калининграде задержан готовивший теракт на 80-летие Победы россиянин

Ведомости

Правоохранители задержали в Калининграде россиянина, готовившего взрыв на пути парадной военной колонны в День Победы. Он действовал по заданию украинского куратора, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Преступник связывался с «куратором» в мессенджере Telegram. Это подтверждается сохранившейся перепиской, которая находится в доступе следствия. По данным ФСБ, злоумышленник собирался взорвать специальное устройство на маршруте, по которому следовала военная колонна на параде.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишений свободы.

22 мая два подростка были задержаны за попытку поджога здания Минобороны в Вышнем Волочке Тверской области.Они также связывались с украинским куратором в Telegram, получая и задания, и инструкции по нахождению готовых взрывных устройств в их городском округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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