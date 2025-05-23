Певец Филипп Киркоров проходит лечение после полученного на концерте ожога
Певец Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений, которые начались после того, как он получил ожог на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом «РИА Новости» сообщила его директор Екатерина Успенская.
Telegram-канал Mash пишет, что артиста госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники в Москве. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, осложнения начались из-за сахарного диабета.
Позже Успенская опровергла информацию о его госпитализации, передает ТАСС. Она уточнила, что он находится под наблюдением врачей.
Киркоров получил ожоги 25 апреля во время выступления в Санкт-Петербурге. У него загорелся рукав рубашки. Успенская сообщала, что он чувствует себя хорошо и даже продолжает репетиции.