Билли Айлиш стала «Артистом года» премии American Music Awards 2025
Американская певица Билли Айлиш завоевала главную награду музыкальной премии American Music Awards, победив в номинации «Артист года». Церемония состоялась в отеле Fontainebleau в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журнал Billboard.
Исполнительница хита Birds of a Feather обошла Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, Сабрину Карпентер и других номинантов. Всего Айлиш одержала победу сразу в семи номинациях, включая «Любимую поп-исполнительницу», «Альбом года», «Любимый поп-альбом» за Hit Me Hard and Soft, «Песню года» и «Любимую поп-песню» за Birds of a Feather, а также «Любимого гастролирующего артиста».
Издание отмечает, что этот триумф стал для Айлиш компенсацией за неудачи прошлого года. Ее альбом Hit Me Hard and Soft занял второе место в чарте Billboard 200, став первым студийным альбомом певицы, который не достиг первой строчки. Кроме того, она не получила ни одной награды на церемонии «Грэмми», несмотря на семь номинаций.
American Music Awards была учреждена в 1973 г. как альтернатива премии «Грэмми». Победители определяются на основе онлайн-голосования, в котором может принять участие любой интернет-пользователь. Номинанты выбираются с учетом объемов продаж записей, количества просмотров видеоклипов и активности в социальных сетях.
11 сентября 2024 г. на стадионе UBS Arena в Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) состоялась церемония вручения премии MTV Video Music Awards (MTV VMA). Тогда What Was I Made For? Айлиш стал лучшим клипом с социальным посланием.