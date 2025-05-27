Билли Айлиш стала «Артистом года» премии American Music Awards 2025

Издание отмечает, что этот триумф стал для Айлиш компенсацией за неудачи прошлого года. Ее альбом Hit Me Hard and Soft занял второе место в чарте Billboard 200, став первым студийным альбомом певицы, который не достиг первой строчки. Кроме того, она не получила ни одной награды на церемонии «Грэмми», несмотря на семь номинаций.