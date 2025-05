Билли Айлиш стала «Артистом года» премии American Music Awards 2025

Исполнительница хита Birds of a Feather обошла Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, Сабрину Карпентер и других номинантов. Всего Айлиш одержала победу сразу в семи номинациях, включая «Любимую поп-исполнительницу», «Альбом года», «Любимый поп-альбом» за Hit Me Hard and Soft, «Песню года» и «Любимую поп-песню» за Birds of a Feather, а также «Любимого гастролирующего артиста».