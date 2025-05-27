Суд заочно приговорил иноагента Буракову к семи годам колонии
Суд заочно приговорил основательницу проекта «Ковчег» (признан в РФ иноагентом) Анастасию Буракову
Буракову признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Как уточнили в прокуратуре, в основу дела лег видеоролик с выступлением Бураковой, который она разместила в мессенджере в 2023 г. Отмечается, что в публикации «под видом достоверных сведений» содержалась ложная информация о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. В этот момент Буракова находилась за границей.
Суд рассматривал уголовное дело в отсутствие подсудимой, сама она находится в международном розыске. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана заочно. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на три года.
Министерство юстиции России внесло Буракову в реестр иностранных агентов 1 декабря 2023 г. В реестр также был включен основанный ею проект «Ковчег», который занимается помощью российским эмигрантам.