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Суд заочно приговорил иноагента Буракову к семи годам колонии

Ведомости

Суд заочно приговорил основательницу проекта «Ковчег» (признан в РФ иноагентом) Анастасию Буракову (считается в России иноагентом) к семи с половиной годам исправительной колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС), сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Буракову признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Как уточнили в прокуратуре, в основу дела лег видеоролик с выступлением Бураковой, который она разместила в мессенджере в 2023 г. Отмечается, что в публикации «под видом достоверных сведений» содержалась ложная информация о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. В этот момент Буракова находилась за границей.

Суд рассматривал уголовное дело в отсутствие подсудимой, сама она находится в международном розыске. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана заочно. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на три года.

Министерство юстиции России внесло Буракову в реестр иностранных агентов 1 декабря 2023 г. В реестр также был включен основанный ею проект «Ковчег», который занимается помощью российским эмигрантам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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