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В соцсетях 45% россиян заявили, что хотят отдохнуть летом на курортах страны

Ведомости

55% россиян рассматривают зарубежные направления для отдыха. А вот 45% местных жителей хотят провести отпуск в России. Таковы данные исследования digital-агентства «Интериум», проанализировавшего более 70 000 комментариев в соцсетях.

По данным аналитиков, летний отдых в РФ все чаще воспринимается как способ восстановления сил после зимы, наполненной тревожными новостями и стрессами. Основной акцент при планировании отпуска делается на перезагрузке физического и психологического здоровья.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Турция, Таиланд, Египет и Вьетнам. Лидерами среди российских курортов остаются Крым, Сочи, Калининград, Дагестан, Казань и Алтай.

Однако отношение к некоторым направлениям остается неоднозначным. Например, Крым, несмотря на сохраняющуюся популярность, вызывает сомнения у туристов из-за возможных экологических проблем. В свою очередь Калининград, Алтай и Дагестан становятся все более привлекательными благодаря их репутации как «чистых» и спокойных альтернатив южному побережью.

Анализ демографии показал, что женщины обсуждают тему отдыха значительно чаще мужчин (40% против 17%) и проявляют большую эмоциональную вовлеченность. Самые активные дискуссии ведут люди в возрасте 40–59 лет (40,5%), которые чаще всего говорят о конкретных планах, бюджетах и сравнении направлений. На втором месте – группа 25–39 лет (35,2%), где заметно влияние тревожности и повышенных ожиданий от предстоящего отдыха.

23 мая сообщалось, что пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края не могут на данный момент использоваться для купания. Об этом рассказывали в Роспотребнадзоре. А вот все результаты исследований курортной зоны от Новороссийска до Сочи полностью соответствуют санитарным требованиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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