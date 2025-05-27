В соцсетях 45% россиян заявили, что хотят отдохнуть летом на курортах страны

Анализ демографии показал, что женщины обсуждают тему отдыха значительно чаще мужчин (40% против 17%) и проявляют большую эмоциональную вовлеченность. Самые активные дискуссии ведут люди в возрасте 40–59 лет (40,5%), которые чаще всего говорят о конкретных планах, бюджетах и сравнении направлений. На втором месте – группа 25–39 лет (35,2%), где заметно влияние тревожности и повышенных ожиданий от предстоящего отдыха.