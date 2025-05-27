В соцсетях 45% россиян заявили, что хотят отдохнуть летом на курортах страны
55% россиян рассматривают зарубежные направления для отдыха. А вот 45% местных жителей хотят провести отпуск в России. Таковы данные исследования digital-агентства «Интериум», проанализировавшего более 70 000 комментариев в соцсетях.
По данным аналитиков, летний отдых в РФ все чаще воспринимается как способ восстановления сил после зимы, наполненной тревожными новостями и стрессами. Основной акцент при планировании отпуска делается на перезагрузке физического и психологического здоровья.
Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Турция, Таиланд, Египет и Вьетнам. Лидерами среди российских курортов остаются Крым, Сочи, Калининград, Дагестан, Казань и Алтай.
Однако отношение к некоторым направлениям остается неоднозначным. Например, Крым, несмотря на сохраняющуюся популярность, вызывает сомнения у туристов из-за возможных экологических проблем. В свою очередь Калининград, Алтай и Дагестан становятся все более привлекательными благодаря их репутации как «чистых» и спокойных альтернатив южному побережью.
Анализ демографии показал, что женщины обсуждают тему отдыха значительно чаще мужчин (40% против 17%) и проявляют большую эмоциональную вовлеченность. Самые активные дискуссии ведут люди в возрасте 40–59 лет (40,5%), которые чаще всего говорят о конкретных планах, бюджетах и сравнении направлений. На втором месте – группа 25–39 лет (35,2%), где заметно влияние тревожности и повышенных ожиданий от предстоящего отдыха.
23 мая сообщалось, что пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края не могут на данный момент использоваться для купания. Об этом рассказывали в Роспотребнадзоре. А вот все результаты исследований курортной зоны от Новороссийска до Сочи полностью соответствуют санитарным требованиям.