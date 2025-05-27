ФСИН сообщила о задержании сотрудника по подозрению в копировании документов

Сотрудник был задержан ГУ собственной безопасности ФСИН совместно с ФСБ России. Согласно материалам уголовного дела, должностное лицо «осуществило неправомерное копирование документов со служебного компьютера», после чего он передало их третьим лицам через иностранный мессенджер. С сотрудником после задержания проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена также служебная проверка, говорится в сообщении.