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ФСИН сообщила о задержании сотрудника по подозрению в копировании документов

Ведомости

Задержан сотрудник подразделения цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, который подозревается в совершении преступления в сфере компьютерной информации, сообщается на сайте службы.

Сотрудник был задержан ГУ собственной безопасности ФСИН совместно с ФСБ России. Согласно материалам уголовного дела, должностное лицо «осуществило неправомерное копирование документов со служебного компьютера», после чего он передало их третьим лицам через иностранный мессенджер. С сотрудником после задержания проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена также служебная проверка, говорится в сообщении.

В декабре 2024 г. следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Башкирии обвинило в превышении должностных полномочий начальника финансово-экономического отдела управления ФСИН России по региону. По версии следствия, в октябре и ноябре текущего года обвиняемая дала указание четырем подчиненным передать ей часть премий на сумму 200 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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