Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

В июле 2024 г. по итогам встречи с финалистами конкурса Путин поручил сделать его ежегодным. Цель конкурса – объединение семей через общие дела, выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. Проект ориентирован на решение государственных задач по укреплению института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе усиление связи между поколениями. Участниками первого сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд. Победителями конкурса стали 32 семьи.