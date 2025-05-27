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Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

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Президент РФ Владимир Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное». Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета «Россия – страна возможностей».

В ходе мероприятия гендиректор организации Андрей Бетин рассказал, что в соответствии с поручением президента «Россия – страна возможностей» завершила подготовку к следующему сезону конкурса. После он обратился к Путину с просьбой разрешить запуск второго сезона. Глава государства ответил утвердительно.

В июле 2024 г. по итогам встречи с финалистами конкурса Путин поручил сделать его ежегодным. Цель конкурса – объединение семей через общие дела, выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. Проект ориентирован на решение государственных задач по укреплению института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе усиление связи между поколениями. Участниками первого сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд. Победителями конкурса стали 32 семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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