Обломки БПЛА повредили два автомобиля в Одинцово

Местные жители рассказали, что видели яркую вспышку на небе примерно в 01:50 мск. За ней последовал взрыв. По данным агентства, на место прибыли экстренные службы. У автомобилей, находящихся во дворе одного из жилкомплексов, повреждены кузов и стекла.