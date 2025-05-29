Обломки БПЛА повредили два автомобиля в Одинцово
Две машины оказались повреждены в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Одинцово Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости».
Местные жители рассказали, что видели яркую вспышку на небе примерно в 01:50 мск. За ней последовал взрыв. По данным агентства, на место прибыли экстренные службы. У автомобилей, находящихся во дворе одного из жилкомплексов, повреждены кузов и стекла.
В 01:56 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, атаковавших Московский регион. Предварительно, по его словам, обошлось без пострадавших и значительных повреждений.
В 01:50 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в московском аэропорту «Внуково». В 03:10 мера была отменена.