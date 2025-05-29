Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о взрыве в Ставрополе
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования гибели двух жителей региона в результате взрыва. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Ночью 29 мая глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что на улице Чехова прогремел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что произошла детонация гранаты. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что одним из погибших был ветеран спецоперации, участник программы «Время Героев», первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев.
По факту гибели людей возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).