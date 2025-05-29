Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о взрыве в Ставрополе

Ночью 29 мая глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что на улице Чехова прогремел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что произошла детонация гранаты. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что одним из погибших был ветеран спецоперации, участник программы «Время Героев», первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев.