Четыре члена экипажа разбившегося в Южной Корее самолета ВМС погибли
Тела четырех членов экипажа патрульного самолете ВМС, который разбился в городе Пхохан на юго-востоке Республики Корея, были найдены на месте крушения, сообщило агентство Yonhap.
«Морской патрульный самолет P-3, вылетевший в 13:43 с авиабазы в Похане для отработки посадки и взлета, разбился неподалеку примерно в 13:49 по неустановленной причине», – сообщили в ВМС.
Погибли два офицера и два унтер-офицера, их личности не подтверждены, уточнило агентство. Жертв среди мирного населения не обнаружено.
До прохождения учений в Пхохане самолет базировался на острове Чеджу. Военно-морской флот эксплуатирует 16 самолетов P-3C, получивших прозвище «убийца подводных лодок» за их противолодочные возможности.