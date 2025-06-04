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В Израиле умер эмигрировавший из СССР балетмейстер Валерий Панов

Ведомости

Балетмейстер Валерий Панов, который уехал из СССР в 1974 г. в Израиль, умер 3 июня в Ашдоде в возрасте 87 лет, сообщил портал Ashdodnet. Его похороны состоятся 4 июня в 16:00 на кладбище Ашдода.

Панов (Шульман) родился в 1938 г. в Витебске. Был артистом балета, актером, балетмейстером, педагогом и театральным деятелем.

Он обучался в Москве и Ленинграде, некоторое время работал в Вильнюсском театре оперы и балета. В 1957 г. окончил Ленинградское хореографическое училище и был принят в труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета, где выступал до 1964 г. Среди его наиболее известных ролей – Петрушка в одноименном балете, Хулиган в «Барышне и хулигане» и Дафнис в «Дафнисе и Хлое».

В кино Панов снялся в таких фильмах, как «Спящая красавица» (1964), «Лебединое озеро» (1968), «Один из нас» Геннадия Полоки и американской экранизации «Летучей мыши» (1986).

В 1970 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в том же году он стал лауреатом Государственной премии имени Глинки. Панов был солистом Михайловского и Мариинского театров. В 1974 г. эмигрировал в Израиль, где основал и возглавил театр балета в Ашдоде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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