В Израиле умер эмигрировавший из СССР балетмейстер Валерий Панов
Балетмейстер Валерий Панов, который уехал из СССР в 1974 г. в Израиль, умер 3 июня в Ашдоде в возрасте 87 лет, сообщил портал Ashdodnet. Его похороны состоятся 4 июня в 16:00 на кладбище Ашдода.
Панов (Шульман) родился в 1938 г. в Витебске. Был артистом балета, актером, балетмейстером, педагогом и театральным деятелем.
Он обучался в Москве и Ленинграде, некоторое время работал в Вильнюсском театре оперы и балета. В 1957 г. окончил Ленинградское хореографическое училище и был принят в труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета, где выступал до 1964 г. Среди его наиболее известных ролей – Петрушка в одноименном балете, Хулиган в «Барышне и хулигане» и Дафнис в «Дафнисе и Хлое».
В кино Панов снялся в таких фильмах, как «Спящая красавица» (1964), «Лебединое озеро» (1968), «Один из нас» Геннадия Полоки и американской экранизации «Летучей мыши» (1986).
В 1970 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в том же году он стал лауреатом Государственной премии имени Глинки. Панов был солистом Михайловского и Мариинского театров. В 1974 г. эмигрировал в Израиль, где основал и возглавил театр балета в Ашдоде.