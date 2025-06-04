В Израиле умер эмигрировавший из СССР балетмейстер Валерий Панов

Он обучался в Москве и Ленинграде, некоторое время работал в Вильнюсском театре оперы и балета. В 1957 г. окончил Ленинградское хореографическое училище и был принят в труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета, где выступал до 1964 г. Среди его наиболее известных ролей – Петрушка в одноименном балете, Хулиган в «Барышне и хулигане» и Дафнис в «Дафнисе и Хлое».