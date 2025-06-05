У фронтмена группы A-ha Мортена Харкета обнаружили болезнь Паркинсона
65-летний вокалист норвежской группы A-ha Мортен Харкет рассказал, что ему диагностировали болезнь Перкинсона. Проблемы с голосом, вызванные прогрессирующим заболеванием, ставят под вопрос его творческое будущее, пишет The Guardian.
Харкет признался, что сейчас не чувствует желания петь. В 2024 г. он перенес две нейрохирургические операции в клинике Mayo (США) по установке стимулирующих электродов в мозг, что значительно улучшило его состояние.
Музыкант отметил, что работает над новыми песнями, но не уверен, сможет ли их завершить. Харкет сказал, что он не надеется вернуть себе «полный технический контроль» над своим вокалом, но работает над новыми песнями.
Участники группы заявили, что все будущие планы будут корректироваться с учетом состояния Харкета. Обращаясь к фанатам, Харкет попросил не беспокоиться о нем: «Направьте свою энергию и усилия на решение реальных проблем и знайте, что обо мне заботятся».
Группа A-ha образовалась в Осло в 1982 г., в ее состав вошли гитарист Пол Воктор-Савой, клавишник Магне Фурухолмен и вокалист Харкет. У группы было девять синглов, вошедших в десятку лучших в Великобритании, включая Take on Me и You Are the One.