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У фронтмена группы A-ha Мортена Харкета обнаружили болезнь Паркинсона

Ведомости

65-летний вокалист норвежской группы A-ha Мортен Харкет рассказал, что ему диагностировали болезнь Перкинсона. Проблемы с голосом, вызванные прогрессирующим заболеванием, ставят под вопрос его творческое будущее, пишет The Guardian.

Харкет признался, что сейчас не чувствует желания петь. В 2024 г. он перенес две нейрохирургические операции в клинике Mayo (США) по установке стимулирующих электродов в мозг, что значительно улучшило его состояние.

Музыкант отметил, что работает над новыми песнями, но не уверен, сможет ли их завершить. Харкет сказал, что он не надеется вернуть себе «полный технический контроль» над своим вокалом, но работает над новыми песнями.

Участники группы заявили, что все будущие планы будут корректироваться с учетом состояния Харкета. Обращаясь к фанатам, Харкет попросил не беспокоиться о нем: «Направьте свою энергию и усилия на решение реальных проблем и знайте, что обо мне заботятся».

Группа A-ha образовалась в Осло в 1982 г., в ее состав вошли гитарист Пол Воктор-Савой, клавишник Магне Фурухолмен и вокалист Харкет. У группы было девять синглов, вошедших в десятку лучших в Великобритании, включая Take on Me и You Are the One.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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