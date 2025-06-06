Из-под машины в Москве изъяли похожий на самодельную бомбу предмет
Во дворе жилого дома на западе Москвы саперы изъяли из-под машины предмет, напоминающий самодельную бомбу. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что предмет поместили в специальный контейнер.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что силовики проводят проверку автомобиля на улице Леси Украинки в Москве из-за похожего на бомбу предмета под ним. Собеседник агентства рассказал, что сотрудники силовых ведомств оцепили территорию вокруг автомобиля, на место уже прибыли саперы. По его словам, они также осматривают машины, которые стоят рядом.
25 апреля 2025 г. в подмосковной Балашихе подорвали автомобиль, в результате погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Генерал-лейтенант Москалик руководил дежурной сменой группы боевого управления, занимавшейся мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105 и 222.1 УК РФ).