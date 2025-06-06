Из-под машины в Москве изъяли похожий на самодельную бомбу предмет

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что силовики проводят проверку автомобиля на улице Леси Украинки в Москве из-за похожего на бомбу предмета под ним. Собеседник агентства рассказал, что сотрудники силовых ведомств оцепили территорию вокруг автомобиля, на место уже прибыли саперы. По его словам, они также осматривают машины, которые стоят рядом.