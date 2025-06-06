В свердловской редакции Ura.ru снова проходят оперативные действия

5 июня в свердловской редакции Ura.ru и по месту жительства нескольких журналистов издания прошли обыски. Адвокат Георгий Краснов говорил «Ведомостям», что это может быть связано с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.