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В свердловской редакции Ura.ru снова проходят оперативные действия

Ведомости

Правоохранители вновь проводят оперативные мероприятия в редакции Ura.ru в Екатеринбурге. Визит силовиков связан необходимостью доставить на допрос трех сотрудников издания в качестве свидетелей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, доставить на допрос в СУСК России по Свердловской области потребовалось главреда Диану Козлову и еще двух сотрудников редакции.

5 июня в свердловской редакции Ura.ru и по месту жительства нескольких журналистов издания прошли обыски. Адвокат Георгий Краснов говорил «Ведомостям», что это может быть связано с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле. 

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров был задержан, ему предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Вместе с тем обвинение предъявили экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову: ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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