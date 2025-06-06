В свердловской редакции Ura.ru снова проходят оперативные действия
Правоохранители вновь проводят оперативные мероприятия в редакции Ura.ru в Екатеринбурге. Визит силовиков связан необходимостью доставить на допрос трех сотрудников издания в качестве свидетелей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, доставить на допрос в СУСК России по Свердловской области потребовалось главреда Диану Козлову и еще двух сотрудников редакции.
5 июня в свердловской редакции Ura.ru и по месту жительства нескольких журналистов издания прошли обыски. Адвокат Георгий Краснов говорил «Ведомостям», что это может быть связано с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.
Редактор Ura.ru Денис Аллаяров был задержан, ему предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Вместе с тем обвинение предъявили экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову: ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).