Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Грабцево» (Калуга) возобновили работу
Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и в Калуге («Грабцево») возобновили прием и отправку воздушных судов после временных ограничений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В 6:51 ограничения на полеты были введены в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» в целях обеспечения безопасности.
Вечером 7 июня в 23:30 аналогичные ограничения начали действовать в аэропорту Калуги («Грабцево»).
В ночь на 8 июня Москву атаковали девять беспилотников. О двух последних мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 7:06.