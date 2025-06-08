Умерла бывший главный режиссер московского Цирка Никулина Дружинина
На 52-м году жизни скончалась бывший главный режиссер московского Цирка Никулина Оксана Дружинина. Об этом сообщила пресс-служба цирка.
Коллектив цирка направил соболезнования родным и близким Дружининой, а также всему цирковому сообществу.
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный также выразил слова поддержки семье и друзьям Дружининой в своем Telegram-канале.
Дружинина начала заниматься в театрально-цирковой студии еще в школе в Саратове. В девятом классе она поняла, что хочет стать не артисткой, а режиссером. Она поступила на актерский факультет, занималась с главным режиссером Саратовского цирка Александром Закировым, затем училась на эстрадном отделении в училище культуры.
Позже она поступила на дневное отделение специализации «режиссура цирка» в ГИТИСе. К моменту окончания вуза Дружинина уже полтора года работала в Цирке Никулина, куда ее взял ассистенткой режиссер Валентин Гнеушев.
С 2016 по 2020 г. Дружинина работала главным режиссером цирка. Под ее руководством были созданы программы «Все будет хорошо» и «Цирк со звездами».