Умерла бывший главный режиссер московского Цирка Никулина Дружинина

Дружинина начала заниматься в театрально-цирковой студии еще в школе в Саратове. В девятом классе она поняла, что хочет стать не артисткой, а режиссером. Она поступила на актерский факультет, занималась с главным режиссером Саратовского цирка Александром Закировым, затем училась на эстрадном отделении в училище культуры.