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Умерла бывший главный режиссер московского Цирка Никулина Дружинина

Ведомости

На 52-м году жизни скончалась бывший главный режиссер московского Цирка Никулина Оксана Дружинина. Об этом сообщила пресс-служба цирка.

Коллектив цирка направил соболезнования родным и близким Дружининой, а также всему цирковому сообществу.

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный также выразил слова поддержки семье и друзьям Дружининой в своем Telegram-канале.

Дружинина начала заниматься в театрально-цирковой студии еще в школе в Саратове. В девятом классе она поняла, что хочет стать не артисткой, а режиссером. Она поступила на актерский факультет, занималась с главным режиссером Саратовского цирка Александром Закировым, затем училась на эстрадном отделении в училище культуры.

Позже она поступила на дневное отделение специализации «режиссура цирка» в ГИТИСе. К моменту окончания вуза Дружинина уже полтора года работала в Цирке Никулина, куда ее взял ассистенткой режиссер Валентин Гнеушев.

С 2016 по 2020 г. Дружинина работала главным режиссером цирка. Под ее руководством были созданы программы «Все будет хорошо» и «Цирк со звездами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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