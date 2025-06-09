ЦСКА объявил об уходе главного тренера Марко Николича
Марко Николич покинул пост главного тренера столичного футбольного клуба ЦСКА. Его обращение к болельщикам опубликовано в официальном канале команды.
Тренер признался, что решение об уходе стало одним из самых сложных в его карьере.
«Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать мое решение», – написал Николич.
Николич отказался подробно останавливаться на причинах своего решения, назвав это личным вопросом. Он опроверг слухи, распространяемые изданиями, связанные с финансовыми или трансферными проблемами.
«Конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их – эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе», – пояснил Николич, поблагодарив клуб и команду.
Отметим, что сербский тренер возглавил ЦСК в июне 2024 г. и за прошедший сезон завоевал бронзовые медали чемпионата и Кубок России.
2 июня сообщалось, что ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России и повторил рекорд турнира, ранее единолично принадлежавший московскому «Локомотиву». А голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории РФ. Отмечалось, что после победы в Кубке в его коллекции стало 22 трофея.