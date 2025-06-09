ЦСКА объявил об уходе главного тренера Марко Николича

«Конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их – эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе», – пояснил Николич, поблагодарив клуб и команду.