Умер пионер психоделического фанка Слай Стоун

Стоун, вошел в Зал славы рок-н-ролла в 1993 г. Он прославился как лидер группы Sly and the Family Stone. Их хиты, включая Everyday People и Dance to the Music, объединяли соул, фанк и рок, оказывая влияние на многих артистов, таких как Принс и Джордж Клинтон.