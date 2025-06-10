Умер пионер психоделического фанка Слай Стоун
Скончался Слай Стоун – музыкант, создавший психоделический фанк, звезда поколения Вудстока. Ему было 82 года. Об этом сообщает Variety.
По данным семьи Стоуна, причиной смерти стали хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и другие проблемы со здоровьем.
Стоун, вошел в Зал славы рок-н-ролла в 1993 г. Он прославился как лидер группы Sly and the Family Stone. Их хиты, включая Everyday People и Dance to the Music, объединяли соул, фанк и рок, оказывая влияние на многих артистов, таких как Принс и Джордж Клинтон.
В последние годы Стоун редко появлялся на публике, а в 2011 г. сообщалось, что он жил в фургоне в Лос-Анджелесе.