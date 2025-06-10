Из Главного клинического госпиталя МВД в Москве эвакуировали почти 500 человек
Из Главного клинического госпиталя МВД РФ в Москве эвакуировали более 300 пациентов и 170 человек персонала из-за короткого замыкания в подвале здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, сейчас здание частично обесточили, на месте происшествия работают пожарные.
24 марта в торговом центре на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону произошел пожар. По данным МЧС, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания. Пламя было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.