В аэропорту «Сухум» опровергли сообщение о задержании сотрудника

10 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании 45-летнего работника инженерной службы аэропорта Сухума, который сотрудничал с военной разведкой Украины. По данным службы, мужчина работал специалистом инженерно-технической службы. По заданию куратора из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины мужчина отправлял противнику сведения о характере работ, которые он выполнял в аэропорту. Он также планировал передать украинской стороне план-схему воздушной гавани и прилегающей к объекту закрытой парковки для международных делегаций.