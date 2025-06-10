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В аэропорту «Сухум» опровергли сообщение о задержании сотрудника

Ведомости

Информация о задержании сотрудника аэропорта «Сухум» является некорректной, сообщил «Ведомостям» представитель воздушной гавани.

Собеседник уточнил, что речь идет о работнике подрядной организации «СЗИП». По словам источника, аэропорт оказывает содействие правоохранителям, а все его службы работают штатно.

10 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании 45-летнего работника инженерной службы аэропорта Сухума, который сотрудничал с военной разведкой Украины. По данным службы, мужчина работал специалистом инженерно-технической службы. По заданию куратора из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины мужчина отправлял противнику сведения о характере работ, которые он выполнял в аэропорту. Он также планировал передать украинской стороне план-схему воздушной гавани и прилегающей к объекту закрытой парковки для международных делегаций.

После задержания мужчина рассказал правоохранителям о заданиях, которые выполнил и о задачах по сбору сведений о прибытии в Абхазию официальных должностных лиц России. В Абхазии в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 274 УК республики).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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