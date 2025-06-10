В аэропорту «Сухум» опровергли сообщение о задержании сотрудника
Информация о задержании сотрудника аэропорта «Сухум» является некорректной, сообщил «Ведомостям» представитель воздушной гавани.
Собеседник уточнил, что речь идет о работнике подрядной организации «СЗИП». По словам источника, аэропорт оказывает содействие правоохранителям, а все его службы работают штатно.
10 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании 45-летнего работника инженерной службы аэропорта Сухума, который сотрудничал с военной разведкой Украины. По данным службы, мужчина работал специалистом инженерно-технической службы. По заданию куратора из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины мужчина отправлял противнику сведения о характере работ, которые он выполнял в аэропорту. Он также планировал передать украинской стороне план-схему воздушной гавани и прилегающей к объекту закрытой парковки для международных делегаций.
После задержания мужчина рассказал правоохранителям о заданиях, которые выполнил и о задачах по сбору сведений о прибытии в Абхазию официальных должностных лиц России. В Абхазии в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 274 УК республики).