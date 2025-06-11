Путин поздравил пианиста Мацуева с 50-летним юбилеем

Мацуев родился в Иркутске в 1975 г. Народным артистом России он стал в 2011 г. Сейчас концерты и фестивали с его участием проходят в Ханты-Мансийске, Клину, Суздале, Чите, Иркутске, Москве, Мурманске, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе и других городах. В мае 2025 г. пианист выступил с Симфоническим оркестром Челябинской области в Дубайской опере (ОАЭ).