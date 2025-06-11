Путин поздравил пианиста Мацуева с 50-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева. Телеграмму с поздравлением опубликовала пресс-служба Кремля.
«И в нашей стране, и далеко за ее пределами вас знают как выдающегося представителя русской фортепианной школы, истинного творца и созидателя», – говорится в сообщении.
Президент подчеркнул вклад Мацуева в развитие отечественной культуры, его общественную и благотворительную деятельность. Он отметил, что выступления пианиста становятся ярким событием для любителей музыки благодаря его «самобытному и щедрому» таланту.
Мацуев родился в Иркутске в 1975 г. Народным артистом России он стал в 2011 г. Сейчас концерты и фестивали с его участием проходят в Ханты-Мансийске, Клину, Суздале, Чите, Иркутске, Москве, Мурманске, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе и других городах. В мае 2025 г. пианист выступил с Симфоническим оркестром Челябинской области в Дубайской опере (ОАЭ).