Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274 человек

На борту находились 242 человека – 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа. По информации Reuters, это 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один гражданин Канады. Из них выжил только один человек, британский гражданин индийского происхождения, напоминает NDTV. По данным источников, жертвами катастрофы также стали 10 врачей и их родственники. Еще 24 студента находятся на лечении.