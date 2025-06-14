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Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274 человек

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В результате крушения самолета рейса Air India в Ахмадабаде погибли 274 человек, включая жертв на земле, передает NDTV со ссылкой на источники.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, потерпел крушение 12 июня. Самолет упал вскоре после взлета в жилом квартале на здание общежития для врачей.

На борту находились 242 человека – 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа. По информации Reuters, это 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один гражданин Канады. Из них выжил только один человек, британский гражданин индийского происхождения, напоминает NDTV. По данным источников, жертвами катастрофы также стали 10 врачей и их родственники. Еще 24 студента находятся на лечении.

Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) начало официальное расследование авиакатастрофы. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого самолета в истории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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