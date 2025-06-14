Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274 человек
В результате крушения самолета рейса Air India в Ахмадабаде погибли 274 человек, включая жертв на земле, передает NDTV со ссылкой на источники.
Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, потерпел крушение 12 июня. Самолет упал вскоре после взлета в жилом квартале на здание общежития для врачей.
На борту находились 242 человека – 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа. По информации Reuters, это 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один гражданин Канады. Из них выжил только один человек, британский гражданин индийского происхождения, напоминает NDTV. По данным источников, жертвами катастрофы также стали 10 врачей и их родственники. Еще 24 студента находятся на лечении.
Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) начало официальное расследование авиакатастрофы. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого самолета в истории.