«Голос Америки» частично восстановил работу на фоне ирано-израильской эскалации

В мае стало известно, что радиокомпания в целом будет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN). Об этом на своей странице в X в мае заявила старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA и другие СМИ, Кэри Лэйк. По ее словам, OAN предоставит VOA свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе. Хозяин OAN бизнесмен Чарльз Херринг подтвердил это газете The Washington Post.