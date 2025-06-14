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«Голос Америки» частично восстановил работу на фоне ирано-израильской эскалации

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Редакция «Голоса Америки» (Voice of America, VOA; считается в России иноагентом) на фарси возобновила работу в результате эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно изданию, всем штатным сотрудникам (предположительно, 50 человек) было предписано вернуться из оплачиваемого отпуска и освещать ситуацию. Всего в редакции работают около 100 человек.

Сообщается и об обновлении сайта VOA на фарси.

В мае стало известно, что радиокомпания в целом будет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN). Об этом на своей странице в X в мае заявила старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA и другие СМИ, Кэри Лэйк. По ее словам, OAN предоставит VOA свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе. Хозяин OAN бизнесмен Чарльз Херринг подтвердил это газете The Washington Post.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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