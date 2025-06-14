«Голос Америки» частично восстановил работу на фоне ирано-израильской эскалации
Редакция «Голоса Америки» (Voice of America, VOA; считается в России иноагентом) на фарси возобновила работу в результате эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times.
Согласно изданию, всем штатным сотрудникам (предположительно, 50 человек) было предписано вернуться из оплачиваемого отпуска и освещать ситуацию. Всего в редакции работают около 100 человек.
Сообщается и об обновлении сайта VOA на фарси.
В мае стало известно, что радиокомпания в целом будет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN). Об этом на своей странице в X в мае заявила старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA и другие СМИ, Кэри Лэйк. По ее словам, OAN предоставит VOA свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе. Хозяин OAN бизнесмен Чарльз Херринг подтвердил это газете The Washington Post.