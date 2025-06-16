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В ГД внесли законопроект об ужесточении ответственности за нападения на медиков

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий дополнить ст. 63 УК РФ новым отягчающим обстоятельством – совершением преступления в отношении медработника при исполнении им служебных обязанностей. Соответствующий документ появился в думской базе.

Согласно пояснительной записке, по данным Минздрава, только за первое полугодие 2023 г. зафиксировано 820 случаев нападений на медицинских работников. В СМИ регулярно появляются сообщения о таких инцидентах, включая нападения на бригады скорой помощи.

Сейчас в УК РФ есть статьи о наказании за умышленное причинение вреда здоровью (ст. 115, 119) и воспрепятствование медицинской помощи (ст. 124.1), но последняя применяется только если действия нападавшего привели к тяжкому вреду здоровья. Нападения без последствий часто остаются безнаказанными.

Законопроект направлен на усиление защиты медиков. Если поправки примут, суды будут обязаны учитывать нападение на медработника как отягчающее обстоятельство, что может привести к более строгому наказанию для преступников. Инициатива призвана повысить безопасность врачей, фельдшеров и других медицинских работников, которые сталкиваются с агрессией, в том числе со стороны пациентов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Очевидно, что медицинским работникам сегодня необходима эффективная защита – особенно на фоне нехорошей, пугающей правоприменительной практики и статистики», – написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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