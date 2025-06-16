В ГД внесли законопроект об ужесточении ответственности за нападения на медиков
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий дополнить ст. 63 УК РФ новым отягчающим обстоятельством – совершением преступления в отношении медработника при исполнении им служебных обязанностей. Соответствующий документ появился в думской базе.
Согласно пояснительной записке, по данным Минздрава, только за первое полугодие 2023 г. зафиксировано 820 случаев нападений на медицинских работников. В СМИ регулярно появляются сообщения о таких инцидентах, включая нападения на бригады скорой помощи.
Сейчас в УК РФ есть статьи о наказании за умышленное причинение вреда здоровью (ст. 115, 119) и воспрепятствование медицинской помощи (ст. 124.1), но последняя применяется только если действия нападавшего привели к тяжкому вреду здоровья. Нападения без последствий часто остаются безнаказанными.
Законопроект направлен на усиление защиты медиков. Если поправки примут, суды будут обязаны учитывать нападение на медработника как отягчающее обстоятельство, что может привести к более строгому наказанию для преступников. Инициатива призвана повысить безопасность врачей, фельдшеров и других медицинских работников, которые сталкиваются с агрессией, в том числе со стороны пациентов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Очевидно, что медицинским работникам сегодня необходима эффективная защита – особенно на фоне нехорошей, пугающей правоприменительной практики и статистики», – написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).