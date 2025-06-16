В ГД внесли законопроект об ужесточении ответственности за нападения на медиков

Законопроект направлен на усиление защиты медиков. Если поправки примут, суды будут обязаны учитывать нападение на медработника как отягчающее обстоятельство, что может привести к более строгому наказанию для преступников. Инициатива призвана повысить безопасность врачей, фельдшеров и других медицинских работников, которые сталкиваются с агрессией, в том числе со стороны пациентов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.