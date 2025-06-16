СК возбудил дело о захвате заложников в Судже солдатами ВСУ

По версии следствия, в августе 2024 г. военные ВСУ, находясь в городе Суджа Суджанского района Курской области, в целях «дестабилизации органов власти захватили в качестве заложников гражданских лиц». Позже они были вывезены из РФ в Сумскую область, где удерживались до мая 2025 г.