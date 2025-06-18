Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности
Российский футбольный клуб «Химки» приостанавливает свою деятельность. О решении сообщается на сайте команды.
Подчеркивается, что борьба за возможность участвовать в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) велась «до последнего» и было сделано все возможное для сохранения клуба и обеспечения его устойчивости.
«К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС (Российского футбольного союза) и РПЛ», – указано в сообщении.
Отмечено, что невзирая на приложенные усилия, клуб остался за пределами профессиональных соревнований. Пауза в деятельности в сложившихся обстоятельствах названа «вынужденным, но взвешенным шагом».
16 июня исполком РФС утвердил состав участников РПЛ на сезон 2025/26. «Химки» лицензию на участие не получил – его место занял ФК «Пари НН», писали «Ведомости Спорт».