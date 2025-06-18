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Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности

Ведомости

Российский футбольный клуб «Химки» приостанавливает свою деятельность. О решении сообщается на сайте команды.

Подчеркивается, что борьба за возможность участвовать в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) велась «до последнего» и было сделано все возможное для сохранения клуба и обеспечения его устойчивости.

«К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС (Российского футбольного союза) и РПЛ», – указано в сообщении.

Отмечено, что невзирая на приложенные усилия, клуб остался за пределами профессиональных соревнований. Пауза в деятельности в сложившихся обстоятельствах названа «вынужденным, но взвешенным шагом».

16 июня исполком РФС утвердил состав участников РПЛ на сезон 2025/26. «Химки» лицензию на участие не получил – его место занял ФК «Пари НН», писали «Ведомости Спорт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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