Автора Telegram-канала «Солдатская правда» задержали за оставление части
Автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова задержали за самовольное оставление части или места службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник агентства уточнил, что в отношении Полынкова ранее возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения). Он находился в федеральном розыске.
Сам Полынков сообщил о задержании в Telegram-канале «Солдатская правда». Он предположил, что это произошло из-за того, что «крайняя публикация тоже дошла до адресата». Речь идет о публикации, к которой прикреплены фрагменты передачи с телеведущим Владимиром Соловьевым. По словам Полынкова, после прошлого поста с фрагментом передачи Соловьева по адресам, где он раньше жил, стала приезжать военная полиция.
Полынков – автор Telegram-канала «Солдатская правда» и военкор. Он занимает должность заместителя председателя «Русского движения Стрелкова» и входит в центральный исполнительный комитет незарегистрированной политической партии КПРС «Русская весна».