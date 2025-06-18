Автора Telegram-канала «Солдатская правда» задержали за оставление части

Сам Полынков сообщил о задержании в Telegram-канале «Солдатская правда». Он предположил, что это произошло из-за того, что «крайняя публикация тоже дошла до адресата». Речь идет о публикации, к которой прикреплены фрагменты передачи с телеведущим Владимиром Соловьевым. По словам Полынкова, после прошлого поста с фрагментом передачи Соловьева по адресам, где он раньше жил, стала приезжать военная полиция.