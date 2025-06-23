Сотрудницу «Алросы» и ее сообщников арестовали за контрабанду алмазов

По версии следствия, с сентября 2024 по январь 2025 г. подозреваемые похищали алмазное сырье высокого качества у компании «Алроса» для последующей контрабанды в Армению. При попытке хищения очередной партии алмазов на сумму более 1,7 млн руб. были задержаны сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, выполнявший роль посредника, а также Армен Петросян и Арман Саакян, занимавшиеся контрабандой.