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Сотрудницу «Алросы» и ее сообщников арестовали за контрабанду алмазов

Ведомости

Главное следственное управление СК РФ по Москве ведет расследование уголовного дела в отношении группы лиц, подозреваемых в краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и незаконном обороте драгоценных камней (ч. 5 ст. 191 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, с сентября 2024 по январь 2025 г. подозреваемые похищали алмазное сырье высокого качества у компании «Алроса» для последующей контрабанды в Армению. При попытке хищения очередной партии алмазов на сумму более 1,7 млн руб. были задержаны сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, выполнявший роль посредника, а также Армен Петросян и Арман Саакян, занимавшиеся контрабандой.

В ходе обысков изъяты важные для следствия документы, около 200 000 карат технических алмазов, использовавшихся для подмены качественного сырья, а также деньги и дорогие ювелирные изделия известных брендов, приобретенные на преступные доходы. Суд по ходатайству следствия заключил всех фигурантов под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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