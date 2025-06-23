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Глава минтуризма Абхазии объяснил слова сотрудницы о ненужных и бедных россиянах

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Министр туризма Абхазии Астамур Логуа заявил, что страна будет рада всем туристам без исключения. Так он прокомментировал распространившиеся в соцсетях высказывания сотрудницы ведомства, которая заявила, что Абхазии не принесут пользу бедные туристы из РФ.

«В первую очередь, это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», – сказал Логуа изданию «Апсныпресс».

По словам министра, получившие широкую огласку мнение было вырвано из контекста. Глава ведомства выразил уверенность в росте турпотока в текущем сезоне. «Мы надеемся, что количество гостей будет только увеличиваться», — подчеркнул Логуа.

22 июня в соцсетях завирусился ролик, в котором начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма республики Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят небольшие суммы. Поэтому они не приносят республике того дохода, на который она рассчитывает. «Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала чиновница. «Нам такой турист, я считаю, не нужен», – резюмировала Лакербая.

 По оценкам АТОР, спрос на туры в Абхазию на летний сезон 2025 года увеличился в среднем на 25-30%. Большинство отдыхающих бронируют в Абхазии отели с системой «все включено» и питанием «полный пансион». Тур на двоих на 7 ночей в первой половине июня (заезд 7 июня) с питанием «завтрак» в отеле 3* можно забронировать от 20 тыс. руб., в отеле 4* – от 35 тыс. руб. за двоих без учета дороги. Туры с размещением в отеле с системой «все включено» стоят от 50,5 тыс. руб. без учета проезда. Средний чек этим летом составил 4,12 тыс. руб. на человека, а годом ранее составлял 3,65 тыс. руб. 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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