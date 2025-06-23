Глава минтуризма Абхазии объяснил слова сотрудницы о ненужных и бедных россиянах
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа заявил, что страна будет рада всем туристам без исключения. Так он прокомментировал распространившиеся в соцсетях высказывания сотрудницы ведомства, которая заявила, что Абхазии не принесут пользу бедные туристы из РФ.
«В первую очередь, это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», – сказал Логуа изданию «Апсныпресс».
По словам министра, получившие широкую огласку мнение было вырвано из контекста. Глава ведомства выразил уверенность в росте турпотока в текущем сезоне. «Мы надеемся, что количество гостей будет только увеличиваться», — подчеркнул Логуа.
22 июня в соцсетях завирусился ролик, в котором начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма республики Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят небольшие суммы. Поэтому они не приносят республике того дохода, на который она рассчитывает. «Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала чиновница. «Нам такой турист, я считаю, не нужен», – резюмировала Лакербая.
По оценкам АТОР, спрос на туры в Абхазию на летний сезон 2025 года увеличился в среднем на 25-30%. Большинство отдыхающих бронируют в Абхазии отели с системой «все включено» и питанием «полный пансион». Тур на двоих на 7 ночей в первой половине июня (заезд 7 июня) с питанием «завтрак» в отеле 3* можно забронировать от 20 тыс. руб., в отеле 4* – от 35 тыс. руб. за двоих без учета дороги. Туры с размещением в отеле с системой «все включено» стоят от 50,5 тыс. руб. без учета проезда. Средний чек этим летом составил 4,12 тыс. руб. на человека, а годом ранее составлял 3,65 тыс. руб.