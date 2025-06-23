Глава минтуризма Абхазии объяснил слова сотрудницы о ненужных и бедных россиянах

22 июня в соцсетях завирусился ролик, в котором начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма республики Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят небольшие суммы. Поэтому они не приносят республике того дохода, на который она рассчитывает. «Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала чиновница. «Нам такой турист, я считаю, не нужен», – резюмировала Лакербая.