Следователи потребовали заочного ареста журналиста Попкова

Следователи потребовали заочного ареста журналиста ПопковаОн обвиняется в причастности к убийству военкора Владлена Татарского
Российские следователи потребовали заочно арестовать журналиста Романа Попкова по статье об оправдании терроризма. Это следует из картотеки Останкинского райсуда Москвы. Попков является фигурантом дела об убийстве военкора Владлена Татарского.
Заседание по избранию меры пресечения будет рассматриваться по ч. 2, ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.
Попков является бывшим лидером Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ) и экс-редактором «МБХ медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры). 23 мая 2023 г. он был внесен в реестр террористов и экстремистов. В июне 2023 г. стало известно, что Попкова объявили в розыск.
В России его обвиняют в причастности к убийству военкора Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Он погиб в результате теракта 2 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге.
По версии следствия, во время творческого вечера Владлена Татарского в кафе «Патриот» в центре города Дарья Трепова передала военкору бюст, в котором находилась взрывчатка. Она сдетонировала после вручения статуэтки Татарскому. Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте.