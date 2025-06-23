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Следователи потребовали заочного ареста журналиста Попкова

Он обвиняется в причастности к убийству военкора Владлена Татарского
Ведомости

Российские следователи потребовали заочно арестовать журналиста Романа Попкова по статье об оправдании терроризма. Это следует из картотеки Останкинского райсуда Москвы. Попков является фигурантом дела об убийстве военкора Владлена Татарского.

Заседание по избранию меры пресечения будет рассматриваться по ч. 2, ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

Попков является бывшим лидером Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ) и экс-редактором «МБХ медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры). 23 мая 2023 г. он был внесен в реестр террористов и экстремистов. В июне 2023 г. стало известно, что Попкова объявили в розыск.

В России его обвиняют в причастности к убийству военкора Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Он погиб в результате теракта 2 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, во время творческого вечера Владлена Татарского в кафе «Патриот» в центре города Дарья Трепова передала военкору бюст, в котором находилась взрывчатка. Она сдетонировала после вручения статуэтки Татарскому. Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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