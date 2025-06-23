Следователи потребовали заочного ареста журналиста Попкова

Попков является бывшим лидером Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ) и экс-редактором «МБХ медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры). 23 мая 2023 г. он был внесен в реестр террористов и экстремистов. В июне 2023 г. стало известно, что Попкова объявили в розыск.