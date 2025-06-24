В «Шереметьево» задержали напавшего на двухлетнего ребенка мужчину
В аэропорту «Шереметьево» сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который напал на двухлетнего ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. По данным следствия, инцидент произошел 23 июня в зоне прилета аэропорта. Неизвестный мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.
«Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи», – пояснили в ГСУ СК России по Московской области. Он получил переломы черепа. Медики ввели его в медикаментозный сон.
Сообщается, что нападавшего остановили очевидцы произошедшего. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все детали случившегося. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен на допрос.
28 мая сообщалось, что в частном доме в Байкальске нашли тела пятерых подростков. По версии следствия, один из парней напал с ножом на остальных молодых людей, а потом устроил пожар, погибнув в огне.