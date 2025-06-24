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В «Шереметьево» задержали напавшего на двухлетнего ребенка мужчину

Ведомости

В аэропорту «Шереметьево» сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который напал на двухлетнего ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. По данным следствия, инцидент произошел 23 июня в зоне прилета аэропорта. Неизвестный мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

«Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи», – пояснили в ГСУ СК России по Московской области. Он получил переломы черепа. Медики ввели его в медикаментозный сон.

Сообщается, что нападавшего остановили очевидцы произошедшего. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все детали случившегося. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен на допрос.

28 мая сообщалось, что в частном доме в Байкальске нашли тела пятерых подростков. По версии следствия, один из парней напал с ножом на остальных молодых людей, а потом устроил пожар, погибнув в огне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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