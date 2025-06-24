В ГД внесли законопроект о запрете размещения алкомаркетов ближе 100 м от домов

С 1 марта по инициативе губернатора Георгия Филимонова в будние дни жители Вологодской области могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00. В остальное время сделать это можно только в барах или ресторанах. В конце мая глава региона сообщил, что благодаря его нововведению в регионе на 20% снизился объем потребления алкоголя.