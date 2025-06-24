В ГД внесли законопроект о запрете размещения алкомаркетов ближе 100 м от домов
Группа депутатов Госдумы, в числе которых зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов и глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, внесли в нижнюю палату предложение о запрете размещения алкомаркетов на расстоянии ближе 100 м от жилых домов, дошкольных и образовательных учреждений. Документ опубликован в думской базе.
Также предлагается не размещать указанные торговые точки рядом со спортивными объектами и медицинскими организациями. Кроме того, авторы инициативы предложили официально ввести понятие «алкомаркет».
«Торговый объект, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за отчетный период. Под отчетным периодом понимается один календарный квартал», – приводят определение авторы законопроекта.
В пояснительной записке депутаты отметили, что принятие документа позволит резко снизить количество потребляемого алкоголя и обеспечит предпосылки к системному оздоровлению населения России.
С 1 марта по инициативе губернатора Георгия Филимонова в будние дни жители Вологодской области могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00. В остальное время сделать это можно только в барах или ресторанах. В конце мая глава региона сообщил, что благодаря его нововведению в регионе на 20% снизился объем потребления алкоголя.