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В ГД внесли законопроект о запрете размещения алкомаркетов ближе 100 м от домов

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Группа депутатов Госдумы, в числе которых зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов и глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, внесли в нижнюю палату предложение о запрете размещения алкомаркетов на расстоянии ближе 100 м от жилых домов, дошкольных и образовательных учреждений. Документ опубликован в думской базе.

Также предлагается не размещать указанные торговые точки рядом со спортивными объектами и медицинскими организациями. Кроме того, авторы инициативы предложили официально ввести понятие «алкомаркет».

«Торговый объект, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за отчетный период. Под отчетным периодом понимается один календарный квартал», – приводят определение авторы законопроекта.

В пояснительной записке депутаты отметили, что принятие документа позволит резко снизить количество потребляемого алкоголя и обеспечит предпосылки к системному оздоровлению населения России.

С 1 марта по инициативе губернатора Георгия Филимонова в будние дни жители Вологодской области могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00. В остальное время сделать это можно только в барах или ресторанах. В конце мая глава региона сообщил, что благодаря его нововведению в регионе на 20% снизился объем потребления алкоголя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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