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Данила Козловский сыграет роль Чуковского в Театре Ермоловой

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Российский актер Данила Козловский сыграет роль Корнея Чуковского в постановке Саввы Савельева «Чуковский» на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Спектакль состоится 19, 20 и 21 сентября. Он выходит к столетию сказок Чуковского «Бармалей», «Федорино горе», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон» и «Краденое солнце».

Роли в спектакле также исполнят заслуженная артистка России Ирина Савина, актеры Соня Ардова, Виктор Ворзонин, Анна Воркуева, Наташа Горбас, Сергей Занемонец, Антон Колесников, Александра Милешина, Иван Новиков, Михаил Попов, Елена Пурис и Хасбулат Татаров.

Козловский – российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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