Данила Козловский сыграет роль Чуковского в Театре Ермоловой
Российский актер Данила Козловский сыграет роль Корнея Чуковского в постановке Саввы Савельева «Чуковский» на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.
Спектакль состоится 19, 20 и 21 сентября. Он выходит к столетию сказок Чуковского «Бармалей», «Федорино горе», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон» и «Краденое солнце».
Роли в спектакле также исполнят заслуженная артистка России Ирина Савина, актеры Соня Ардова, Виктор Ворзонин, Анна Воркуева, Наташа Горбас, Сергей Занемонец, Антон Колесников, Александра Милешина, Иван Новиков, Михаил Попов, Елена Пурис и Хасбулат Татаров.
Козловский – российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России.